苗栗縣長鍾東錦（左）與客委會主委楊長鎮（中）討論如何提升明德水庫周邊環境。（李京昇攝）

苗栗縣政府為了再創明德水庫週邊產業發展，19日舉行「苗栗明湖水岸觀光發展焦點論壇」，客家委員會主委楊長鎮、縣長鍾東錦同台聆聽專家學者、地方意見，盼產官學界研討集思廣益，共同尋找出明德水庫未來發展觀光產業的新契機。楊長鎮也當場承諾，支持水庫自行車環湖步道第1期的2.5億預算，客委會今年、明年將編列預算開發，希望未來的規劃案能結合在地文化特色。

論壇今天在頭屋明德水庫「水漾月明度假文旅」集賢廳舉行，由縣長鍾東錦率領文化觀光局長林彥甫等主管主持，客委會主委楊長鎮重視此案，也率相關主管蒞會；縣議員余文忠、許櫻萍和徐筱菁到場關心，頭屋鄉長徐鑫榮和鄉代、村長紛紛到場，經濟部水利署副組長吳明昆等官員都獲邀出席。

縣府說，本次論壇探討明德水庫整體觀光發展回顧及未來展望，安排6位不同領域的與談人，包含雄獅旅行社總經理王岳聰、台灣觀巴協會創會理事長呂威德、國立聯合大學文化觀光產業學系教授范以欣、育達科技大學校長黃榮鵬、苗栗水上運動觀光休閒發展協會總幹事蔡岳達、國發會地方創生中區輔導中心副處長賴玉真，暢談「老景區新體驗觀光獨特性創新機會」及「明湖水岸再發展與地方創生新契機」等二大議題，勾勒「一湖、雙島、三環、四創生、五主題」願景，會後邀請眾人登日新島認識苗栗明德景區的好山好水，描繪未來的前景藍圖。

縣長鍾東錦表示，日前率團前往日本參訪，對該國水庫細分功能留下深刻印象，認為明德水庫發展觀光產業，迫切需要的是「鬆綁」使用限制，水庫目前供應自來水量少，希望中央考慮解除限制；頭屋天花湖水庫規劃案，希望中央將盡快給縣民一個答案、到底要不要蓋水庫？鍾縣長說，國內觀光發展主力在樂齡階層，規劃案應重視退休人士的需求，相信環湖自行車步道能帶動遊客，讓明德水庫再創風光。

客委會主委楊長鎮表示，水庫近20到30年觀光產業沒落，對照苗栗北邊的南庄、南邊的三義觀光產業繁盛，苗栗中部若能透過明德水庫再造、出磺坑客家文學花園案，相信能大幅提升觀光產業，更有本錢要做為台灣北部的觀光重鎮。楊主委認為，學者專家的看法切中要害，遊湖、水上運動都能刺激觀光，希望規劃案能有故事性和結合在地文化特色，才能可長可久。

論壇中，縣府邀請專家進行「明德水庫整體觀光發展回顧及未來展望」和「苗栗明德水庫自行車暨環湖步道」計劃構想。其中，自行車環湖步道規劃分5期開發、總經費約7.3億。楊長鎮聽取簡報後，當場承諾補助南岸環湖步道第1期2.5億經費，規劃分今年、明年編列預算。另外，水庫目前獲觀光局補助2億，正進行相關軟硬體改善工程中。

縣府表示，明德水庫為縣級風景區，環境清幽，曾名列全台四大水庫，湖中有日新、鴛鴦、海棠三個島，水庫周邊擁有豐富的生態資源以及山水景色，為民眾最喜愛的遊憩景點之一，不論是膾炙人口的魯冰花電影場景、老田寮客庄人文、明德茶產業等，都是明德優質的文化軟實力，也是觀光發展利基。

為讓明德景區再現往日風華，苗栗縣政府近年來積極推動明德水庫老景點之活化與轉型，並持續推動「頭屋鄉明德水庫自行車專用道新建計畫」與「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，希望透過打造橫跨陸海空域的新設施，帶動明德水庫全區域之觀光與產業發展，建立客庄國際觀光品牌。