香港交易所19日在香港證券市場推出「港幣－人民幣雙櫃檯模式」。業內人士認為，雙櫃檯模式的推出，將豐富人民幣產品生態圈，為發行人和投資者提供更多交易選擇，有助於推進人民幣國際化，增加整體離岸人民幣的投資管道，促使人民幣資產熱度有望升溫。

所謂「雙櫃檯模式」即港股市場設立港幣和人民幣兩個櫃檯，分開交易兩種貨幣股票，允許投資者跨櫃檯自由轉換以縮小價差，同時引入做市商以解決流動性問題。這意味同一家上市公司股票，可以用港幣也可以用人民幣計價，投資人既可以用港幣購買也可以用人民幣購買。目前，港交所已公告24檔雙櫃檯證券。

據《中國證券報》引述香港交易所集團行政總裁歐冠升表示，雙櫃檯模式的推出是香港資本市場發展的又一重要里程碑，不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富人民幣產品生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，進一步推動人民幣國際化。

港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁也表示，未來將會有更多人民幣資產在香港這個國際市場定價，並推進人民幣國際化打下良好的基礎。

中金公司認為，雙櫃檯模式以港股人民幣計價為起點，促進人民幣在港股交易中的使用，未來有望逐步擴大至更多股票和產品如衍生品或融資活動。但該項業務是否有助於AH溢價的收斂，則認為有助於降低匯率因素的價差，但長期抹平還需要改善投資者結構和打通可兌換機制。