民眾於申辦土地複丈、建物測量案件時，依規定要填寫相關資料，但常因不熟悉而填寫錯誤或有資料遺漏，不僅造成民眾不便也延長作業時間，更讓後面排隊申請人增加等待時間；臺中市政府地政局發現問題後，規劃改善作業流程，分於2020、2021年創新研發及精進「測量書表E鍵化」電腦化服務作為，洽辦民眾只要提供身分證正本，由地政事務所人員協助選擇申辦項目等，就可自動產生申請書表；本項簡政便民創新作為是全國首創，不僅提升行政效率，也節省申辦民眾時間。

地政局指出，申辦土地複丈、建物測量案件時，民眾須自行填載資料，平均每案辦理相關作業時間需約30分鐘，於過程中地政事務所人員也需逐項解釋，雖然有製作範例，仍無法有效縮短時間，又因應申辦民眾的疑義，來回修改或重新填報等導致申辦民眾可能需要請假來辦理。因此，地政事務所配合臺中市政府簡政便民創新政策，由第一線同仁集思廣益並自行研發「測量書表Ｅ鍵化」創新措施，以提升便民服務績效。

地政局吳局長表示，地政事務所大多數申辦項目，皆需檢附土地建物基本資料，而資料於地政單位的資料庫都可查到；所以，申辦民眾親至櫃台申請時出具身分證正本，收件人員只要核對身份確認與資料庫之權利人基本資料相符，並以「測量書表Ｅ鍵化」功能，選擇複丈原因、標的及點選新增相關「附繳證件」的選單，即可一鍵產製列印土地複丈申請書，交於民眾確認簽章，原本手寫需花30分鐘的流程，現在2分鐘就能完成。

臺中市政府地政局推動「測量書表Ｅ鍵化」，以2分鐘自動化作業替代30分鐘人工繕寫流程。(圖/臺中市政府地政局提供)

地政局進一步說明，運用資訊化自動產製表單，可縮短協助民眾填寫表單時間，提升機關內部行政效率，承辦人員無須逐步教導民眾填寫表單，並避免民眾資料填寫錯誤，提升同仁辦公效率。根據統計，本項作為開辦後，於1年內就產製書表收件約2111件，約可縮短民眾等待時間985小時。這項便民措施在2021年再精進，可產製申辦書表案件類別由7項倍增至14項，榮獲臺中市政府地政局的簡政創新績效評核特優，更於臺中市政府2022年簡政創新績效評核榮獲甲等獎。

臺中市政府地政局E鍵填載申請單之便民措施榮獲臺中市簡政創新績效評核甲等獎。(圖/台中市政府地政局提供)

最後，吳局長強調，臺中市在簡政便民創新作為將不斷精進，有很多還不錯的創意啓發中，但這些簡政創新措施還不夠完美，目前局內有很多備案還在討論中，部分已有雛型的小作為會先讓各地政事務所試行，過程中若有需要加強的再提出修改，讓功能更加完善，使臺中地政智慧服務向前不斷邁進。（臺中市政府地政局廣告）