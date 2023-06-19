高市最早吹起攤車市集風，隨著疫情紓緩，主題市集逐漸復甦，不僅創造攤車收益，也帶動城市觀光。高雄市政府青年局更創六都之先，推出「112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」，讓高雄特色攤車品牌升級，開辦免費培訓課程，還提供最高3萬元額度，支持攤車優化產品或技能，提高高雄攤車品牌的能見度。
青年局長張以理指出，攤車市集是年輕人微型創業的熱門項目，也是實現夢想的入門管道之一，近年高雄市集文化已是城市生活風格美學的剪影，多元主題的文化市集不僅促進城市觀光，也增加青年創業的動能。
張以理提到，盼更進一步幫助青年攤車品牌成熟茁壯，在市場上發光發熱，因此提出品牌升級輔導計畫，以雙管齊下的策略輔導攤車；一方面提供輔導資源，提升攤車經營者本身的專業知能與技能，另一方面提供300萬元輔導費，協助青年優化攤車設備或補貼租金。
其中，輔導資源方面，青年局將於今年7至11月開辦多元主題培訓課程，包括法規財務、品牌行銷及再造等，包含「翻轉漢字」設計師林國慶分享如何建立品牌的CIS（企業識別系統）、La Rue文創設計創辦人洪健哲分享攤車品牌的行銷秘訣等總計超過30小時的免費課程。
至於「112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」特別提供300萬元輔導費，協助18至45歲符合條件，如去年起參加過3場以上高雄市主題市集等條件的青年攤車申請，用於購買攤車或產品設備升級、補貼參加高市相關主題活動攤位租金等；設籍或稅籍登記於高雄的攤車負責人，最高可申請1萬5千元；若戶籍與稅籍都在高雄的攤車負責人，最高可申請3萬元輔導費。
該計畫內容即日起在青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」公告，符合申請資格的攤車負責人可先下載申請表單填寫。第一梯次受理申請時間自6月20日早上9時起至7月14日傍晚5時止，青年局將按申請人資料備齊時間依序審核，並於8月4日統一通知核准結果。
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