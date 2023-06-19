6月29日攤車輔導計畫說明會預計在青年局之高雄新媒體人才培育中心辦理。（柯宗緯翻攝）

高市最早吹起攤車市集風，隨著疫情紓緩，主題市集逐漸復甦，不僅創造攤車收益，也帶動城市觀光。高雄市政府青年局更創六都之先，推出「112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」，讓高雄特色攤車品牌升級，開辦免費培訓課程，還提供最高3萬元額度，支持攤車優化產品或技能，提高高雄攤車品牌的能見度。

青年局長張以理指出，攤車市集是年輕人微型創業的熱門項目，也是實現夢想的入門管道之一，近年高雄市集文化已是城市生活風格美學的剪影，多元主題的文化市集不僅促進城市觀光，也增加青年創業的動能。

張以理提到，盼更進一步幫助青年攤車品牌成熟茁壯，在市場上發光發熱，因此提出品牌升級輔導計畫，以雙管齊下的策略輔導攤車；一方面提供輔導資源，提升攤車經營者本身的專業知能與技能，另一方面提供300萬元輔導費，協助青年優化攤車設備或補貼租金。

其中，輔導資源方面，青年局將於今年7至11月開辦多元主題培訓課程，包括法規財務、品牌行銷及再造等，包含「翻轉漢字」設計師林國慶分享如何建立品牌的CIS（企業識別系統）、La Rue文創設計創辦人洪健哲分享攤車品牌的行銷秘訣等總計超過30小時的免費課程。

至於「112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」特別提供300萬元輔導費，協助18至45歲符合條件，如去年起參加過3場以上高雄市主題市集等條件的青年攤車申請，用於購買攤車或產品設備升級、補貼參加高市相關主題活動攤位租金等；設籍或稅籍登記於高雄的攤車負責人，最高可申請1萬5千元；若戶籍與稅籍都在高雄的攤車負責人，最高可申請3萬元輔導費。

該計畫內容即日起在青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」公告，符合申請資格的攤車負責人可先下載申請表單填寫。第一梯次受理申請時間自6月20日早上9時起至7月14日傍晚5時止，青年局將按申請人資料備齊時間依序審核，並於8月4日統一通知核准結果。