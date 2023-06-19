英國國會今天將就前首相強生任內的「派對門」事件調查報告進行表決，希望這場鬧得沸沸揚揚、殺傷力極大的醜聞能就此落幕。報告內容認定強生曾向國會撒謊，蓄意誤導國會議員。

國會在強生59歲生日這天進行表決，這位英國前領導人正在盤算下一步，他的盟友預測強生將重返選舉戰場。

現任首相蘇納克（Rishi Sunak）的保守黨政府也正面臨日益增加的政治難題。英國通膨率居高不下，頻繁升息也讓選民在經濟上苦不堪言。

作為英國脫歐的推手，民粹主義的強生領導保守黨在2019年12月的大選中拿下壓倒性勝利。但受派對門和一連串其他醜聞影響，強生去年7月被迫辭職下台。

強生駁斥國會特權委員會的調查報告，聲稱他是政治對手設計構陷的受害者，還指控調查他的議員表現得像個「私設法庭」，決心要終結他的政治生涯。。

國會特權委員會15日在長達106頁的嚴厲報告中認定強生「一再藐視（國會）…並試圖破壞國會程序」。

報告指出，「由於犯下這行為的人是首相，是政府內部位階最高的成員，因此藐視情節更為嚴重」。報告還說，「過去從未發生過首相刻意誤導下議院的前例」。

如果表決通過，強生將被暫停議員職權90天，但他已經在9日先發制人辭去國會議員職位。他的幾位議員盟友預料將對報告投下反對票，但據報強生私下告訴他們不必反對，因為懲罰反正也沒有實質意義。

即使這場表決看似要讓派對門醜聞告一段落，昨天卻出現了另一段影片，顯示保守黨黨工於2020年12月防疫封鎖期間舉辦派對，還在派對上跳舞、飲酒。影片中至少有24個人群聚，但當時大眾被禁止從事社交活動或與親友聚會。

據稱當時代表保守黨競選倫敦市長的貝里（Shaun Bailey）也出席了派對，但在影片拍攝前離場。

前地方發展、房屋及社區大臣戈夫（Michael Gove）為這段影片致歉。

戈夫向英國廣播公司（BBC）表示，這段影片「遭透了」，「沒得辯解」。戈夫並稱，「我認為這些人已經為當時的行為感到懊悔，我希望他們會」。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120619