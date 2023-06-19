高房價，幾乎是全世界各個國家所共同面臨的房事問題。根據馨傳不動產智庫今（19）日公布的最新彙整資訊顯示，全球先進國家針對第1戶買房的首購族，紛紛祭出的購屋款補貼方案（不含利息補貼），英國最大方，最高可以打5折，美國加州直接送上2成購屋款、首購族一毛頭期款都不必出，反觀台灣，政府補貼金額「掛蛋」、最為小器，連先進國家車尾燈都追不上。

調查顯示，最大方的英國，最高補助達台幣800餘萬元，針對特定區域、特定建案，最高可以打5折；在亞洲國家方面，新加坡則補助4百餘萬元；至於美國，加州更直接送上二成購屋款，首購族一毛頭期款都不必出。

另外，澳洲補助30萬元，淪倒數第二。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，高房價已是全球性問題，許多先進國家紛紛祭出首購族買房補助，不過，台灣卻付之闕如，近期內政部推出「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」只補貼利息，且補助上限僅有3萬元，若與其他國家比較，完全追不上別人的車尾燈，難怪不少首購族只能望房興歎。

何世昌分析，觀察最近亞洲各先進國家，包括日本、南韓，都推出諸多購屋款補助方案，但因不限首購族申請，因此不列入統計。其中最值得觀察的是新加坡 補貼最大方。

何世昌表示，新加坡針對首購族祭出多項購屋款補貼方案，包括「公積金購屋津貼」（補貼上限8萬新幣）、「額外安居津貼」（補貼上限8萬新幣）、「近居購屋津貼」（補貼上限3萬新幣），補助上限總額為19萬新幣，折合新台幣約435萬元。

何世昌指出，新加坡雖有公積金制度支撐房貸補貼，但光靠公積金並不敷所需，近年新加坡政府靠著房屋交易課徵的「額外印花稅」收入來挹注財源，才大幅提高各項購屋津貼。

何世昌指出，雖然台灣沒有公積金制度，但宣稱為了居住正義而課徵的「房地合一稅」稅收滿滿，卻分毫未幫助到首購族，真的合乎居住正義？

何世昌表示，目前全球反應最火熱的首購補助方案，應該是美國加州的「全民夢想計畫」（California Dream for All），只要在該州各城市買房、且年收入低於中位數以下的首購家庭，可以獲得成交總價的20％補助金，等於加州政府幫忙出二成頭期款；民眾持有房屋期間，不必償還補助本金、利息，但未來若出售房屋有獲利，需依補助款比例繳納分潤給加州政府。

與加州一樣，推出類似方案的還有荷蘭、加拿大。

何世昌認為，台灣青壯族群身處高房價環境，而青壯族群多為首購族，首購並無炒房性質，不妨給予補助、協助成家。再者，台灣陷入少子化困境當中，政府或許可以考慮研擬居住政策結合催生方案，參考先進國家的補貼措施，祭出協助首購族與孕兒家庭的補助方案，降低孕兒家庭的居住負擔以拯救生育率。雖然灑錢不見得立刻見效，但若捨不得灑錢就永遠紙上談兵。