大陸最近掀起一股「罰款經濟」，出現多起民眾店家因小事遭到政府重罰，引發大陸網友批評高負債的地方政府為創造稅收而胡亂罰款。分析人士表示，這對中小微企業的影響最大，但真能榨出多少油水令人懷疑，反會影響到潛在投資者意願，長期而言對地方經濟有害，且擾民作法也徒增國家與社會之間的對抗程度。

據中國《財經》雜誌產業研究中心的數據，僅廣西在2022年就收取了130億元（人民幣，下同）罰款，相當一年稅金收入約14％，明顯高於2021年9％。《彭博》6月12日也報導，面對債台高築的大陸地方政府巧立名目，大開各種奇怪的罰單，以增加收入。

根據VOA美國之音報導，上海近來多家餐廳因在涼皮等熟食上放了冷食黃瓜絲而被罰款，其中有一家叫做米帆餐飲因此被重罰5000元、沒收違法所得119元，理由是「未取得冷食類食品製售許可」。消息一出在微博引起激勵反批，也有網友嘲諷，「涼皮和黃瓜絲過了半輩子，最後被罰了，原因就是沒領證，非法同居。」

其他地方罰款也是花招百出。今年5月，河南大貨車司機就因為貨車超重被罰多次，有人過去兩年就收到27.5萬元的罰單，認為明明在出發前都沒有超重，半路被攔下檢驗過磅卻超重吃下罰單。去年山西省也有一家雜貨店因為賣了2.5公斤不合格芹菜被重罰6.6萬。

住在武漢、從事媒體行業的的國祥（化名）說，對於政府的荒謬罰款感到十分反感，認為大陸財政困難是政府低效和浪費所造成，政府需要做的是削減財政開支，而不是在普通民眾身上繼續加大壓榨力道。

加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，地方政府胡亂開罰，傷害最大的是中小微型企業，也會對潛在的投資者帶來阻礙，意識到隨時可能被地方政府以各種名目收錢，長期而言對地方政府的經濟發展反而有害。