第53屆全國技能競賽即將於7月13日至17日在南港展覽館登場，勞動力發展署桃竹苗分署今年共有153位培訓選手晉級全國賽，要角逐工業機械、銲接、漆作裝潢、餐飲服務、冷凍空調等38項職類金銀銅牌，為凝聚士氣幫選手打氣加油，桃竹苗分署19日特別集結分署培訓選手舉辦勝利啟航誓師大會，期盼選手面對即將到來的競賽，能夠穩扎穩打發揮實力，贏得金牌殊榮。

誓師活動由桃竹苗分署長林淑媛除親自授旗為選手加油鼓舞士氣外，適逢端午佳節，她也特別準備粽子送給選手們，希望藉由粽子與高「中」狀元的發音相似，祝福選手高中得名、勇奪金牌。

今年代表宣誓的漆作裝潢職類選手李俊誠，目前就讀萬能科技大學室內設計與營建科技系三年級，高中時期曾連續挑戰第49、50屆全國技能競賽，卻因為經驗不足，未能獲得好成績，但他卻始終沒有想要放棄，進駐桃竹苗分署，接受宋侑蓁老師的指導培訓，終於在第51屆的北區分區技能競賽及全國技能競賽，以黑馬之姿一路過關斬將雙雙拿下金牌，在南港舉行的全國賽，他將努力爭取國手資格，希望有機會代表台灣參加2024年在法國里昂舉行的第47屆國際技能競賽。

林淑媛表示，能夠進入全國賽的選手都是在分區賽中脫穎而出的佼佼者，她鼓勵選手們面對比賽時要全力以赴，在比賽中展現出最佳的實力。第53屆全國技能競賽將於7月13日至7月17日在台北南港展覽館以國際賽的形式擴大辦理，現場除競賽活動外，還特別規劃有趣的技能遊樂園，提供職業技能體驗，讓民眾有機會深入了解各項職業技能，同時也能夠探索自己的職涯方向。歡迎有興趣的民眾可以前往參觀與體驗。