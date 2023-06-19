國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，目前在2024總統大選民調暫時落後，黨主席朱立倫昨用中華隊比賽比喻，常常贏在最後一球，但遭網友反諷，中華隊常常在最後「爆掉」，侯本人今日受訪時引用霹靂布袋戲角色「一頁書」台詞：「世事如棋，乾坤莫測」，有信心最後一定會贏。

侯友宜說，很多時候就像球賽一樣，尤其在熱身的階段「1不是1，3不是3」，只要堅定自己的選舉策略跟方向，到最後一定會贏。侯也用馬拉松比喻，要按照自己的配速，在過程中強化自己的耐心、體力、意志力，旁邊還有很多啦啦隊跟補給站，跑到最後一刻才知道誰輸誰贏。

至於近期民眾黨主席柯文哲選戰策略被外界認為，是主攻侯友宜讓棄保效應發生，侯友宜回應，自己念茲在茲的還是以人民為最大的優先，但發話鋒一轉諷刺柯文哲的許多發言，「就像煙火一樣，看起來很漂亮，但風一吹就散了。」尤其很多都不是事實。

侯更強調，自己做事還是誠懇、實在面對所有問題，有能力解決人民的問題才是最重要的。

而傳出國民黨台北市議員游淑慧、張斯綱有意邀請柯文哲幫忙站台，侯友宜表示，所有團隊都會站在一起面對，黨內的同志們都非常有信心，會堅定地跟自己一起努力往前走。