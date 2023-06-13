屏東黑鮪魚文化觀光季持續至7月2日，人氣超夯的造型扭蛋機也引起話題，活動首日不僅遊客大排長龍，還有幸運兒直接扭走iphone手機，令人羨慕不已，對此，縣府表示，目前還有多支iphone手機未被扭出，民眾只要花100元即可玩一次，同時還能獲得1份鮪魚燒。

縣府指出，屏東黑鮪魚文化觀光季自2018年推出造型扭蛋機後，因獎品豐富且一次只要100元，非常受歡迎，此後便成了黑鮪魚季的經典項目，而因往年一推出都在短短幾周內就被扭完，所以今年特別規畫平日可扭150份、假日250份，每人每次限扭1次，好讓更多人可以一起同樂。

縣府表示，今年的獎項也非常豐富，有iphone14、AppleWatch、小米手環7、飛利浦氣炸鍋、歌林負離子清淨器等及在地店家各種優惠禮券等，民眾一樣只要花100元可以扭1次，同時還附贈1份鮪魚燒，堪稱有玩有吃又有拿。

縣府說，雖然活動首日就有幸運兒直接扭走iphone手機，但目前還有多支iphone手機未被扭出，以及今年黑鮪魚季紀念品「4款東港聲景鑰匙圈」等，大家在7月2日前都有機會來試手氣。

此外，還有黑鮪魚文化觀光季推出的5條東港雙語導覽小旅行，縣府說，有一日遊的東港漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣及港邊海味體驗只要899元，以及半日遊的海味手作釣蟹趣、黑鮪魚鮮味體驗，最便宜只要350元，所有路線在21日前都可以報名，請大家把握機會。