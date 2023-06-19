偵獲17共機、艦！「直9」反潛直升機現蹤東南空域 10:172023/06/19 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共軍直-9反潛直升機。（空軍提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（19日）表示，迄6時止，偵獲共機9架次(進入東南空域2架次)、共艦8艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 偵獲17共機、艦！「直9」反潛直升機現蹤東南空域。(國防部提供) 根據國防部公布的動態圖顯示，有2架次「直-9」反潛直升機進入東南空域。 陸航「神鷹操演」超威！地獄火飛彈擊毀海面標靶畫面曝光 陸會動用3航母包夾台灣？前參謀總長爆真實目的：根本搞錯了 大陸這艘「大驅」排水量驚人 前艦長：才是最可怕的魔鬼 #國防部 #直9 #偵獲 #共機 #反潛直升機 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中21歲外送員車禍亡！機車對撞計程車「零件全散落」傷重不治 09:102023/06/19 社會 展場女王新事業營業額驚人！被爆「一碰收銀機帳就對不上」 03:122023/06/19 娛樂 《金融股》臺企銀推一鍵檢測 揪偽冒銀行APP風險 07:582023/06/19 財經 抵制代餵藥連環爆！教團籲老師 「讓家長訓練孩子」 09:232023/06/19 生活 北韓軍事偵察衛星發射失敗 勞動黨：最嚴重缺失 08:052023/06/19 國際 《國際產業》電動車巨頭是中國 福特：美國還不是對手 08:582023/06/19 財經 Apple Vision Pro問世 法人點名「這幾檔」可觀察 07:562023/06/19 財經 恆春撞車後持球棒肇逃而去 駕駛：現場怕被打 09:582023/06/19 社會 布林肯會秦剛有共識 胡錫進評：談得還不錯 09:452023/06/19 兩岸 檢方批打詐國家隊「國家級詐騙」「劍青檢改」研討會提建言 07:552023/06/19 社會 馬雲再現蹤！退將曝大陸思維：骨子裡國營企業最重要 08:302023/06/19 政治 端午連假發摟國泰產險 安全出遊零事故 08:002023/06/19 生活 美國週末期間槍擊事件頻傳 至少造成5死數十傷 04:422023/06/19 國際 美國地區銀行股價反彈 惟獲利持續承受壓力 08:362023/06/19 財經 瑞典國會報告示警：不能排除遭俄國軍事攻擊可能 08:062023/06/19 國際 陸總理李強抵柏林 強調維護國際供應鍊穩定 09:282023/06/19 兩岸 影》烏大壩被炸出海口遭殃 沿岸淪「動物墳場」慘況曝 09:262023/06/19 國際 差點被亞洲金融風暴擊倒 這家台廠變國際客戶新寵 05:002023/06/19 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。