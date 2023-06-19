國防部今（19日）表示，迄6時止，偵獲共機9架次(進入東南空域2架次)、共艦8艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

偵獲17共機、艦！「直9」反潛直升機現蹤東南空域。(國防部提供)

根據國防部公布的動態圖顯示，有2架次「直-9」反潛直升機進入東南空域。