攔查機車違停 騎士竟衝撞員警遭制伏

新北市瑞芳區明燈路三段，25日下午發生一起機車騎士攻擊員警的事件，新北市警察局瑞芳分局將該男子帶回瑞芳派出所盤查，除開出違規停車、無照駕駛、不服稽查取締等三張罰單外，還依妨害公務將其移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳所警員涂育萱25日下午巡邏時，在明燈路三段發現羅姓男子騎著機車在紅線區違規停車。涂姓警員便上前表示該處不能停車，羅男先是裝聾作啞，企圖蒙混離去。

涂姓警員覺得羅男行跡可疑，請他出示證件。羅男先是一語不發，又企圖離去，隨著涂姓警員認為羅男可疑，再三要求出示證件，羅男的情緒也逐漸變得激動起來，不僅拒絕警員盤查，且試圖騎車衝撞員警，甚至攻擊拉扯及揮打警員安全帽。

路人見羅男與警員拉扯，便協助將羅男制伏。涂姓警員呼叫支援警力到場，將羅男帶至瑞芳派出所盤查。警方除依違反道路交通處罰條例55條1項1款、21條1項4款、60條1項1款等條款，開出違規停車、無照駕駛、不服稽查取締等三張交通違規罰單外。

另外經查羅男是基隆市警察局列管毒品調驗人口，經其同意後依規定採尿調驗。警方偵詢後依妨害公務罪，將羅男移送基隆地檢署。

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