台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會，1日在台北國際會議中心大會堂舉辦「淨韻三千-觀音和平祈福音樂會」，並在活動中再捐贈救護車1輛給北市消防局，由副局長王靜婷代表接受捐贈。

消防局表示，台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會先前捐贈的4輛救護車，在去年共執行了4486趟勤務，成功救活26名到院前心肺功能停止患者康復出院，對消防局而言，持續盡心地為民眾的生命財產安全把關，就是對台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會熱心支持及大力相挺最好的回報，爾後北市也將善用捐贈的救護車，持續拯溺救難。