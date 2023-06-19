星宇第三大股東為張國煒二哥張國明，以個人名義持有3萬張，持股比例為1.66％；排名第四是張國煒的姐夫鄭深池，個人加上明威開發合計持股比例為1.01％。

山立集團老闆吳建立以三立投資、山本國際分別持股，居星宇第五、第十大股東，合計持股比例1.18％，吳建立為上立汽車董座，台灣最大的車輛運輸（拖車）公司及台北港的經營者。

能率集團原在星宇航空前10大股東占三席，如今剩兩席，分別為第六大股東能率亞洲資本公司持股0.69％，第八大股東能率創新公司持股0.52％。

鋼琴王子要來屏東了 周春米曝今天這時門票開賣
三星頭盔傳出將重返戰場 攜手Google、高通硬拚蘋果
學生消費力驚人 火鍋業績暴衝3成推免費吃鍋、壽星送蝦搶客
#星宇航空 #信義 #大股東 #星宇 #張國煒