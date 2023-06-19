星宇航空（2646）前10大股東名單出爐，董座張國煒透過旗下星宇投資及星威投資持股77.89％，仍是最大股東、持股不變，但增加兩張新面孔，分別是排名第七的信義房屋創辦人周俊吉的宇衡公司，持有1.01萬張、持股比例0.56％，以及排名第九的台企一號創投有限合夥持有7,456張、持股比例0.41％。