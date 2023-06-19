星宇第三大股東為張國煒二哥張國明，以個人名義持有3萬張，持股比例為1.66％；排名第四是張國煒的姐夫鄭深池，個人加上明威開發合計持股比例為1.01％。
山立集團老闆吳建立以三立投資、山本國際分別持股，居星宇第五、第十大股東，合計持股比例1.18％，吳建立為上立汽車董座，台灣最大的車輛運輸（拖車）公司及台北港的經營者。
能率集團原在星宇航空前10大股東占三席，如今剩兩席，分別為第六大股東能率亞洲資本公司持股0.69％，第八大股東能率創新公司持股0.52％。
星宇航空（2646）前10大股東名單出爐，董座張國煒透過旗下星宇投資及星威投資持股77.89％，仍是最大股東、持股不變，但增加兩張新面孔，分別是排名第七的信義房屋創辦人周俊吉的宇衡公司，持有1.01萬張、持股比例0.56％，以及排名第九的台企一號創投有限合夥持有7,456張、持股比例0.41％。
星宇第三大股東為張國煒二哥張國明，以個人名義持有3萬張，持股比例為1.66％；排名第四是張國煒的姐夫鄭深池，個人加上明威開發合計持股比例為1.01％。
山立集團老闆吳建立以三立投資、山本國際分別持股，居星宇第五、第十大股東，合計持股比例1.18％，吳建立為上立汽車董座，台灣最大的車輛運輸（拖車）公司及台北港的經營者。
能率集團原在星宇航空前10大股東占三席，如今剩兩席，分別為第六大股東能率亞洲資本公司持股0.69％，第八大股東能率創新公司持股0.52％。
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