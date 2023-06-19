「smile夜食套餐」主餐提供了厚切板腱牛排、伊比利豚、現流雞腿肉、北寄貝、鮮蝦及驢魚菲力，海陸雙饗六款食材。（築間餐飲集團提供）

築間餐飲集團旗下個人燒肉品牌「燒肉Smile」，在距離10分鐘路程的忠孝東路四段再開信義商圈的第2家分店，也是全台的第18家分店，22日至24日凡於店內點用任一套餐，即可參加刮刮樂活動，有機會獲得「帝王蟹腳」、「A5和牛」等1000份獎項；馬辣集團旗下熊一頂級燒肉、哞哞屋和牛燒肉也均有升級好康。

「燒肉Smile」大安忠孝店，共有66個座位，規劃單人、2至4人及6人座位，專屬個人烤爐座位設計，即使是一個人也能輕鬆開烤。除了看好個人燒肉商機外，更看準了宵夜市場的商機。營業時間從上午11點一直營業到凌晨4點，連續17小時不打烊。該店主打個人式燒肉套餐，除了嚴選肉品外，每份套餐均附越光米飯獨家海老味噌湯，配菜及醬料部份則有韓式泡菜、秘製椒鹽蔥鹽、秘製燒肉醬及七味粉，自助吧則提供還有多款野菜沙拉及飲料自助無限放題，套餐只要單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。

開幕期間凡於該門店消費，打卡分享或評論五星（IG／FB／GOOGLE擇一），即享優惠加價購「89元蟹膏生干貝」、「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（四選一），通通只要銅板價；22日至24日凡於店內點用任一套餐，即可參加刮刮樂活動，有機會獲得「帝王蟹腳」等1000份獎項。

馬辣集團30日前，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡號含「1.3.6」任二碼（可重複，例如11、66）或出示軍警證，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「六月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠。包括熊一頂級燒肉不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

哞哞屋和牛燒肉不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶；燒肉ChaCha個人和牛燒肉不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份；夯下去新潮和牛燒不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

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