花蓮縣政府為完整縣內的歷史沿革紀錄，時隔20年啟動《花蓮縣志》第4次纂修工程，攜手國立東華大學人文社會科學院，以4年時間蒐羅地方記憶，將花蓮2002年至2021年於全球化世代碰撞的火花記載下來，並將8篇綱目擴展至10篇，新增「人物」及「觀光」，預計2026年完成。

《花蓮縣志》在2003年第三度續修，且分成歷史、自然、政事、經濟、社會、文化、族群、教育等8篇綱目。（羅亦晽攝）

《花蓮縣志》的起源可追溯1968年由駱香林、苗允豐編纂出版的《花蓮縣志稿》，1974年正式出版，記載1960年以前的社會梗概，縣府後來分別在1991年跟2003年兩次續修，分成歷史、自然、政事、經濟、社會、文化、族群、教育等8篇綱目，記錄1982年至2001年花蓮經各時代刻畫的痕跡。

文化局指出，2001年至2021年台灣進入全球化世代，社會產業結構及社經活動產生均發生劇烈碰撞，對花蓮觀光及農業發展影響甚距，因此，今年將斥資經費1937萬元，委託東華人文社會科學學院院長吳冠宏籌組跨領域團隊，利用4年完成第4次的縣志編纂工程。

花蓮縣政府今年啟動《花蓮縣志》第4次纂修工程，首場分區座談會今天在縣府大禮堂啟動，縣長徐榛蔚（左二）、文化局長吳勁毅（左一）、東華人文社會科學學院院長吳冠宏（右二）及教授陳鴻圖（右一），一起與地方賢達、文史工作者及民眾對談。（羅亦晽攝）

吳冠宏說明，花蓮觀光近20年蓬勃發展，過去卻附屬在經濟綱目，將利用此次編纂工作獨立拉出來成篇；花蓮有許多代表性人物值得立傳，因此也會從各綱目將人物獨立成篇，對象以2021年前對花蓮有重要貢獻為原則，生人不列入，計畫分成政治、教育學術、經濟、醫療、婦女、藝文、宗教、士紳、原住民及社會等10類。

然而，縣志編纂是項艱鉅龐大的工作，且此次編修年份是花蓮各界曾參與其中的過程，因此，文化局與東華大學編纂期間，將辦理4場分區座談會、10場講座及2場花蓮學研討會，並在臉書設置「洄瀾走讀-續修縣志計畫」粉絲頁，上傳各志成果，讓民眾透過網路一同參與，回顧花蓮過去20年的發展歷程。

吳冠宏表示，座談會是個能讓團隊和地方人士相互認識的平台，且後續也可請益近20年來花蓮的發展特色、重要事件及歷史人物等，首場分區座談會今天在縣府大禮堂啟動後，下午將前往中區光復鄉，16日再分別到東、南2個分區，蒐集地方耆老與民眾的記憶。