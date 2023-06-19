花蓮縣衛生局抽檢市售的肉粽，查獲1家製造業者場所逾期調味料，依法開罰。（花蓮縣衛生局局提供／王志偉花蓮傳真）

端午節連假即將到來，花蓮縣衛生局進行專案稽查，一口氣抽檢市售的粽子、餡料及生鮮肉品等應景食品45件，在1家製造業場所查獲逾期調味料，要求業者下架，並依違反食安法裁處6萬元，維護鄉親端午食品安全衛生。

衛生局指出，端午節應景食材多樣化，專案查核抽樣45件食品，包含6件粽子、34件粽子相關餡料及5件生鮮畜產品，檢驗項目包含食品微生物、化學添加物如防腐劑、漂白劑、硼酸及其鹽類、動物用藥乙型受體素等90項次，檢驗結果均符合規定。

不過，衛生局表示，稽查中，近日於1家業者食材倉庫、廚房查獲逾期的調味料，當場將證物下架帶回封存。依違反食品安全衛生管理法第15條及該法第44條，對業者裁處6萬元罰鍰。

衛生局長朱家祥呼籲業者，應落實自主管理，確實遵守食品安全衛生管理法相關規定；製作鹼粽時勿違法添加物硼砂 ，請改用衛福部公告可取代硼砂食品添加物如「三偏磷酸鈉」，對抑制粽身與粽葉黏著非常有效，且可以改善粽子的硬度、黏彈性及咀嚼口感。

朱家祥建議民眾購買粽子時應向信譽良好廠商購買，可留意商家環境衛生，注意是否有包裹不妥當、內容物外漏、內部黏稠成絲狀的情形。

衛生局提醒，粽子應趁新鮮食用完畢，若「冷藏」儲存，其溫度應維持在7度以下，並於3天內吃完；若「冷凍」儲存，其溫度應控制在-18°C以下，存放不超過2周，一旦發現逾期或品質有異狀時應丟棄。如有食品安全衛生問題或消費疑義，洽詢食品藥物管理科03-8224750。