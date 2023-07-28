今年五月警政署推出全國「路口不停讓行人大執法」，顯現道安績效！根據最新統計，五到六月路口不停讓行人取締件數3萬9754件，六都當中以新北市8831件最高；五月單月行人死亡22人，比去年同期減少六人。不過除此之外交通安全仍受嚴峻挑戰，交通事故件數3萬4029件和死亡人數270人，都比去年同期增加，尤其交通事故件數竟增加6477件、23.5％之多。

交通部今日召開道安說明會，根據統計，5月單月道路交通事故3萬4029件，造成270人死亡、4萬5556人受傷，比去年同期增加6477件、23.5％；死亡增加12人、4.7％，受傷增加9706人、27.1％。另機車死亡175人，增加13人、8％，高齡者死亡104人，增加13人、14.3％。

5月唯二死亡人數減少的都是有加強執法者，包括行人死亡22人減少6人、減少21.4％；酒駕造成死亡17人，減少3人、15％。

就縣市來看，5月整體死亡人數以苗栗增加8人最多，行人死亡以桃園、台南增加2人最多，機車以彰化增加11人最多、高齡者以高雄增加6人最多；酒駕死亡增加有4縣市並列最多，台北、桃園、竹縣、澎湖各增加1人。5月單月以新北表現較佳，整體死亡減少18人、行人減少3人、高齡者減少10人、機車減少10人，酒駕死亡以苗栗減少2人最多。

另1至5月道路交通事故16萬8413件，造成1309人死亡、22萬6047人受傷，比去年同期增加1萬7856件、11.9％，增加74人6.0％死亡；增加2萬6442人、13.2％受傷。1到5月行人死亡156人較去年同期增加6人、4％；機車死亡824人增加52人、6.7％；高齡者死亡481人增加36人、7.5％；酒駕造成死亡112人增加1人、0.9％。

縣市1到5月整體死亡人數以南投增加17人最多，行人死亡以桃園增加10人最多，機車死亡以台中增加20人最多，高齡者死亡以屏東增加11人最多，酒駕死亡以宜蘭增加5人最多。至於表現較佳的縣市，竹縣整體死亡減少21人、機車減少16人最多，高雄行人死亡減少10人、酒駕減少7人最多，新北高齡死亡減少14人最多。