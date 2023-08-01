美國一名信仰「末日」（doomsday）預言的母親因殺害兩個孩子並密謀殺害丈夫前妻，今天遭判終身監禁，不得假釋。

這名狠心母親名叫瓦洛（Lori Vallow），她因殺害16歲女兒泰莉（Tylee Ryan）和收養來的7歲兒子約書亞（Joshua "JJ" Vallow），今年5月被判有罪。

瓦洛自稱為女神，負責為耶穌第2次復活做準備，並相信自己擁有與天使溝通的能力。

檢方指控瓦洛利用信仰，為其犯下的殺人罪行辯解。影音串流平台Netflix去年上映的真實犯罪紀錄影集「蘿瑞．瓦洛：末日邪教與罪惡母親」（Sins of Our Mother），講述的就是她的故事。

檢方也主張，這些犯罪背後存在金錢方面的動機。

瓦洛的第5任丈夫戴貝爾（Chad Daybell）正在等待判決結果，罪名包括殺害第一任妻子等，但他對所有指控均不認罪。

在瓦洛的孩子於2019年底失蹤後，這起案件首度躍上全國媒體頭條。

瓦洛與戴貝爾從未因孩子失蹤通報相關單位，兩個孩子的遺體2020年在戴貝爾位於愛達荷州的房產被發現。

此外，幾名與瓦洛或戴貝爾有關係的人，都在最近幾年離奇死亡。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）