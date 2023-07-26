台北市政府表示，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，臺北市明（27）日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（27）日照常上班及上課。

中颱杜蘇芮侵台，雖然颱風圈範圍至今仍在台灣南部外海打轉，不過根據氣象預報，杜蘇芮對於北台灣的影響較為輕微。而北北基桃生活平台4縣市，也於今晚8時共同宣布，27日仍維持正常上班上課。

台北市政府表示，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，臺北市明（27）日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域。

新北市長侯友宜今主持新北市災害應變中心第3次整備會，求各局處落實防颱整備工作，提醒市民避免海邊觀浪及山區活動。新北市政府晚間8時表示，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，新北市明（27）日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（27）日照常上班及上課。

中度颱風杜蘇芮暴風圈26日下午觸及台灣南端陸地，各地區風雨愈晚愈強，不過苗栗縣政府晚間8點宣布，因未達停班停課標準，明天27日正常上班上課。

苗栗縣政府指出，依據中央氣象局杜蘇芮颱風警報資料，中、彰、投、苗4縣市同步宣布，7月27日星期四正常上班、正常上課。