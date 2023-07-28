雲林縣今天臨時宣布沿海6鄉鎮停班停課，張麗善臉書湧入1200則留言，大多是哀號為何不全縣停班停課，也有人力挺縣府的決策。（取自張麗善臉書）

雲林縣府今天早上7點多臨時宣布沿海6鄉鎮因強風達到標準，28日停班、停課一天。其餘14鄉鎮市網民一片哀號詢問跨鄉鎮上班、上課的怎麼辦？縣長張麗善解釋，停班停課必須有依據，其他鄉鎮無論雨量或風力都未達到標準，縣府沒有辦法不依據標準逕行宣布停班停課。

雲林縣府根據氣象局今天早上 7點15發布陸上強風特報，影響時間為28日白天，影響區域包含雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖、水林、北港，雲林縣府宣布以上鄉鎮停班、停課1天。

民眾在張麗善臉書反應很多人跨鄉鎮上班，局部停班停課令人為難；也有民眾反應山線鄉鎮風也很大，3個小時累積1200則留言；也有人力挺縣府「宣布也被酸，不宣布也被酸，太晚宣布也被酸」。

張麗善表示，雲林縣府是依據中央氣象局7點15分發布的路上強風特報，考量到沿海地區包括麥寮、台西、四湖、口湖、水林、北港這6鄉鎮風力比較強勁，為保障這些鄉親的安全，所以宣布這6鄉鎮停班停課，縣府要有依據的，根據氣象局的風力、雨量預測來做決定，造成鄉親不便希望能夠體諒。

她強調，縣政府宣布停班停課要有所依據，其他鄉鎮無論是雨量或風力都未達到標準，所以沒有辦法不依據標準逕行宣布停班、停課。