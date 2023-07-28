大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）遭狗仔葛斯齊影射吸毒，決定提告，結果葛斯齊又稱，大S經紀人廖瑋琪曾透過中間人，就他此前流出汪小菲出軌證據一事表達感謝，但遭對方駁斥，「葛斯齊跟我是在平行時空嗎？他的故事版本跟我有很大的出入。」對此，葛斯齊27日晚間也回應了。

葛斯齊曾在節目自稱，認識大小S的藥頭，被姊妹倆以聲明回擊與提告，結果葛斯齊話鋒一轉，又說要爆料小S老公許雅鈞，還揭露大S經紀人廖瑋琪，曾就汪小菲出軌證據流出一事，藉由中間人對他道謝，但此說法遭廖瑋琪駁斥，「葛斯齊跟我是在平行時空嗎？他的故事版本跟我有很大的出入，在這兩年來葛斯齊反倒透過不少位記者朋友想跟我聯繫，我認為訴訟期間不合適一一婉拒，所以我一直沒有葛斯齊的聯繫方式，何來道謝戲碼？而後他便轉向汪先生握手言和了。」

廖瑋琪並稱，大小S提告之後，葛斯齊還曾試圖聯繫，但被身為經紀人的她婉拒，並稱「記者朋友們都是證人，我有沒有跟他對話，請他出示對話紀錄與訊息，很容易就可以判斷」。此外，她也強調，「我相當尊重葛斯齊有直播生存的基本需要，但完全不鼓勵造假說謊。」

不過，葛斯齊27日晚間在臉書發文隔空回應，「經紀人的話，真的聽聽就好！」

葛斯齊回應了。（圖／翻攝自臉書／葛斯齊）

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