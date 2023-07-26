雲林也沒颱風假！ 風雨量未達標準 27日正常上班上課 20:132023/07/26 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣政府公布27日正常上班上課。（翻攝自中央氣象局網頁／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中度颱風杜蘇芮襲台，雲林縣已列入陸上警戒區，雲林縣政府人事處26日晚間8點左右表示，根據中央氣象局預報，雲林風量及雨量未達放假標準，27日雲林縣正常上班上課。 備戰杜蘇芮！ 金門災害應變中心一級開設 恐有10級以上強陣風 還是沒颱風假！北北基桃與這4縣市27日正常上班上課 嘉義縣宣布了！杜蘇芮颱風來襲 明天照常上班上課 #雲林 #警戒區 #27日 #正常 #上班 也許您會感興趣 推薦閱讀 大雨狂炸卻沒放假！台東、屏東縣長臉書被灌爆 10:532023/07/26 生活 嚴防「杜蘇芮」登陸 大陸提升防汛防颱應急回應至三級 18:102023/07/26 兩岸 杜蘇芮可能在「這裡登陸」氣象局曝最接近時間 15:222023/07/26 生活 杜蘇芮暴風圈觸陸！2地入夜劇烈降雨 北台灣現超強陣風 16:152023/07/26 生活 杜蘇芮颱風狂炸雨 曾文水庫乾瞪眼？ 專家吐1句網哀號 19:192023/07/26 生活 杜蘇芮暴風圈下午觸陸 5地區明有望放颱風假 09:312023/07/26 生活 屏東宣布放颱風假 網友嗨讚周春米：今世看過最瀟灑的女人 19:322023/07/26 政治 杜蘇芮雨勢驚人 花蓮東大門夜市暫停營業 16:452023/07/26 生活 雲林災害應變中心2級開設 預估沿海5鄉鎮雨勢最大 19:222023/07/26 生活 杜蘇芮「核心半殘」龜速移動 北轉登陸機率曝 網愣：真的見鬼 19:492023/07/26 生活 颱風假機率增！杜蘇芮陸警範圍將再擴大「納入中部」 12:072023/07/26 生活 杜蘇芮颱風來襲 雲林蚵農搶收牡蠣入袋為安 15:162023/07/26 生活 杜蘇芮颱風恐致災 高雄山區啟動預防性撤離 09:412023/07/26 社會 杜蘇芮陸警擴大「再增3縣市」暴風圈即將觸陸 14:402023/07/26 生活 杜蘇芮最新風雨預報出爐！2縣市達「颱風假」標準 11:112023/07/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。