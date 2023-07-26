中度颱風杜蘇芮襲台，雲林縣已列入陸上警戒區，雲林縣政府人事處26日晚間8點左右表示，根據中央氣象局預報，雲林風量及雨量未達放假標準，27日雲林縣正常上班上課。

備戰杜蘇芮！ 金門災害應變中心一級開設 恐有10級以上強陣風
還是沒颱風假！北北基桃與這4縣市27日正常上班上課
嘉義縣宣布了！杜蘇芮颱風來襲 明天照常上班上課
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