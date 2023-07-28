馬戲藝術家楊世豪現年30歲，已擁有豐富劇場與街頭表演經驗的他，這次的作品〈還〉，有和過去的自己對話的時刻。（周嘉慧攝，雲門劇場提供／李欣恬新北傳真）

兩位青年馬戲藝術家楊世豪、黃翊，以青春成長經驗為創作主題，推出新作《馬戲少年1＋1》，透過他們擅長的大環和扯鈴說故事。

現年20歲的黃翊表示，他從小就愛上扯鈴，讓他可以和同學互動，也因為有扯鈴的陪伴，更加了解自己。這次在雲門劇場的演出〈有名字的扯鈴〉，是他首支創作的完整作品。舞台上將佈滿近百顆扯鈴，每一顆扯鈴都有專屬名字，疊成高塔與小山，成為黃翊的四肢的延伸，或是說話與對話的道具，甚至是另外一個自己。

楊世豪現年30歲，已擁有豐富劇場與街頭表演經驗的他，這次在作品〈還〉特別使用久未表演的帽子，他表示，大環對他來說，就像是5歲的自己，帽子則如同初戀情人，他在舞台上和這兩項物件對話與共舞，他表示，「〈還〉就像是把過去的時間還給自己。」導演由吳子敬擔任，演出時也運用了音樂人陳珊妮的念白和歌曲。《馬戲少年1＋1》將於8月26日27日在淡水雲門劇場登場。