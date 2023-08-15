新天地餐飲集團改良盛行於美國南方海港手抓海鮮的豪邁吃法，推出「嗆秋海鮮桶」外帶熟食，讓民眾可以方便攜帶到戶外一邊賞月一邊享用。（馮惠宜攝）

新天地餐飲集團改良盛行於美國南方海港手抓海鮮的豪邁吃法，推出「嗆秋海鮮桶」外帶熟食，讓民眾可以方便攜帶到戶外一邊賞月一邊享用。（馮惠宜攝）

我的老天鵝！中秋全民烤肉節，碳排量超過6千噸，相當燒掉約1萬2千棵樹；為搶食600億元中秋聚餐商機，餐飲業者順勢研發非烤式的戶外聚餐應景美食，新天地餐飲集團改良盛行於美國南方海港手抓海鮮的豪邁吃法，推出「嗆秋海鮮桶」外帶熟食，讓民眾可以方便攜帶到戶外一邊賞月一邊享用。

新天地餐飲集團品牌行銷副總林國威表示，環保署統計以1家4口烤肉2小時燃燒1公斤木炭，約排出3.7公斤二氧化碳估算，全國若有30％民眾烤肉，將會產生6383噸的二氧化碳，相當於燒掉約1萬2千棵樹，燒烤過程中所產生的細懸浮微粒（PM2.5），更會對呼吸系統造成傷害。

林國威說，以往國人愛在戶外以炭火烤肉歡度中秋，雖然烤肉香氣撲鼻，但伴隨而來的空汙及環保問題卻相當嚴重，新天地餐飲集團，改良盛行於美國南方海港手抓海鮮的豪邁吃法，推出「嗆秋海鮮桶」外帶熟食，選用整隻波士頓龍蝦、根島大蝦、紅蟳、九孔鮑、扇貝、綜合蔬菜等多種高檔海陸食材，加上主廚特製醬汁拌炒入味，裝入方便外帶食品級耐熱桶，讓民眾可以方便攜帶到戶外一邊觀賞明月，一邊享受手抓海鮮享用樂趣。

林國威說，新天地中秋推出的「嗆秋海鮮桶」，採取當天新鮮現做，搭配主廚特製兩種風味醬料：「藤椒青醬」或「炭烤紅醬」，讓賞月民眾不用烤肉也可以享受舌尖的椒麻香氣與炭香濃郁的雙重風味，有4人份、6人份等兩種規格，即日起開放預訂，限量500組，預估今年中秋業績有望較去年成成長一成。