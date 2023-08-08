中秋節即將到來，高雄市政府社會局為協助促銷身心障礙團體百項秋節禮品，結合國際獅子會300-E5區擔任公益推廣大使，由總監張展圖率領獅友們一同前往身心障礙團體生產場所，實地傳授產品行銷技巧，親身體驗秋節禮品製作生產過程，並相揪企業、市民朋友一起來選購。

張總監及獅友們第一站來高市肢體障礙團體參觀，肢體障礙者阿光現場解說製作龍鳳酥的每個環節，像是包餡要注意內餡不能穿幫及包裝要仔細的眉角等，每一步驟都有著暖呼呼的心意，張總監也分享在業界心得，讓團體收穫滿滿。

接續到第二站，星星兒小毅及鵬鵬在門口端著剛煮好的手沖咖啡及手做餅乾迎接，團體也向張總監及獅友們說明如何透過工作分析及社區適應，來增加星兒們在製作產品時的熟練度及人際互動，星兒們感謝獅子會及社會局聯袂協助行銷，因為每一份的認購就增加一個工作機會！

國際獅子會300-E5區總監張展圖感性的說，國際獅子會今年期待以「莫忘初心．大展鴻圖」的心意來為社會服務，這次很榮幸擔任身障團體公益大使，推廣中秋節禮品，以實際行動支持社會福利工作，發揮企業社會責任，落實關懷疾苦、扶弱濟困之服務信條，期待拋磚引玉，集結社會大眾的購買行動，如果您正找尋一份中秋好禮來傳遞祝福，歡迎一起來訂購身障中秋節禮品。

社會局長謝琍琍表示，為讓社會企業、團體更加了解身心障礙者的能力，透過多元管道行銷身障團體產品，並結合公益社團共同協力推廣，社會局推薦的每份中秋好禮都是身障者努力克服障礙，用最認真的態度完成的，且團體製作食品時均依規定取得食品業者登錄字號及食品器具容器包裝衛生證明，讓消費者食用安心，呼籲實際的購買行動就是給身障者最大的支持和肯定。

為推廣身障團體秋節禮品，將於8月18日上午10點至下午2點在市府四維行政中心舉辦秋節禮品推廣活動，現場會有應景的月餅、鳳梨酥、文旦外，還有手工餅乾、花生糖、蛋捲、手工香皂、咖啡禮盒組、手作禮盒等組合商品，提供多元的送禮選擇，歡迎市民朋友相揪來現場訂購，以行動支持，成為身障朋友有力的後盾。