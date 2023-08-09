新竹縣長楊文科巡迴全縣表揚模範父親，今年還有特別表揚因身障子女而頒發的「給力爸爸」，由竹東鎮的67歲莊瑞蒼獲得，因次子高燒導致智能障礙，他與妻子含辛茹苦將孩子們拉拔長大，曾擔任新竹縣智障福利協進會理事多年，並在2014年接任理事長，2020年又投入身障者寄養家庭，積極推動身障者權益。

獲得「給力爸爸」榮譽的莊瑞蒼年輕時任職台灣鐵路局至退休，育有2子的他，次子自小體弱多病，又因高燒導致智能障礙，為此他過去曾擔任新竹縣智障福利協進會理事多年，並在2014年接任理事長，任內積極推動身障者權益、福利，開辦身障者日照中心、身障寄養家庭及社區長照據點等等。

2020年莊瑞蒼又與妻子投入身障者寄養家庭，並在隔年受托照顧1名身心障礙寄養童。這名孩子經2年照顧教導下，已可清楚表達生理需求，在課業、語言對答等多方面也有顯著進步。

莊瑞蒼說，他因扶養智能障礙的兒子，深深體會到家有身障者的家長辛苦，他心想，新竹縣一定也有類似狀況的家庭，因此開辦身障者日照中心，讓身障孩子的家長能夠放心地工作，加上妻子具有教保員資格，受訓後也能擔任寄養家庭，而且家裡還有空間，他也退休且行有餘力，夫妻倆便決定投入身障寄養家庭的行列，盡社會責任。

此次楊文科也到竹東與五峰頒發模範父親劉錦湘及黃修明，還和黃修明一起用泰雅族語大聲道出「Mhway Su YABA」，意及祝福「父親節快樂」。劉錦湘在退休後，於自1998年起當選3屆東寧里長，並曾獲選績優里長，另曾任2屆東寧社區發展協會理事長，熱心投入地方事務。黃修明則因深受擔任過鄉民代表與村長的父親影響，投入花園村長選舉，至今已擔任4屆村長，邁入第14年。