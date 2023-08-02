一名百歲老婦人自年前開始失智，症狀為記憶力喪失且相當沉默，後因新冠疫情，她的主要照顧者更換為另一個重視養生的家庭，常吃魚油、薑黃，5天後，老婦人開始與家人暢聊起過往時光；之後老婦人變得更為活潑。醫師表示，此顯示，有些年長者的大腦若獲得充足營養，大腦表現會差異很大。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，上述老婦人相當高齡，家人以為老婦人的記憶力喪失本就無可避免，在新冠疫情中，老婦人的主要家庭照顧者也確診後，其他家人擔心老婦若染疫會有生命危險，於是將她轉換至另一個家庭照顧者，而新的照顧者較重視養生，因此日常飲食常有魚油、薑黃。

江守山說，老婦人在新家庭住了5天後，突然像醒過來般地批評兒子新開的店面裝潢不佳、將導致生意差，後來老婦話越來越多，其女兒在一次探訪老婦人發現，老婦人竟然滔滔不絕地聊起往事，一次就超過老婦人失智5年來的總和，其女兒當時擔心這是迴光返照的現象。

隨著原有照顧者的新冠症狀消失後，老婦人回到原有家中，但之後該照顧者再度染疫，老婦人又回到重養生的家庭中。4天後，老婦人變得很愛說話，變成一個非常活潑的老婦人。

江守山表示，這顯示大腦退化雖是老化無法避免的過程，但婦人的例子顯示，若大腦獲得充足營養，認知等功能仍可有非常好的表現。