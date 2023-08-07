此外，麗豐也在北京舉辦的2023年第四屆BIDC品牌創新發展大會中榮膺三大海諾獎項，包括「克麗緹娜」榮獲行業品牌獎、集團CEO趙承佑榮獲行業人物獎、以及身為明星產品的童妍精粹液榮獲20行業卓越人氣產品；法人看好，得獎光環將有助未來業績成長。
麗豐表示，集團30年來深耕的卓越品牌影響力以及產品力，加上透過數字化管理、創新開發等策略，已打破美容保養產業發展上難以標準化的服務力，築起集團在美容保養市場上高度的競爭門檻。
麗豐-KY（4137）在大陸疫後消費復甦步調緩慢且又逢夏季美容產業淡季中，受惠「克麗緹娜」加盟店在主營地區之三線以上各城市仍穩健拉貨，7月合併營收3.36億元，累計前七月合併營收24.1億元，年成長10.31％，全球營運據點已達5,040家的規模
此外，麗豐也在北京舉辦的2023年第四屆BIDC品牌創新發展大會中榮膺三大海諾獎項，包括「克麗緹娜」榮獲行業品牌獎、集團CEO趙承佑榮獲行業人物獎、以及身為明星產品的童妍精粹液榮獲20行業卓越人氣產品；法人看好，得獎光環將有助未來業績成長。
麗豐表示，集團30年來深耕的卓越品牌影響力以及產品力，加上透過數字化管理、創新開發等策略，已打破美容保養產業發展上難以標準化的服務力，築起集團在美容保養市場上高度的競爭門檻。
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