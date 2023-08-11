櫃買中心16日將審議竣邦-KY（4442）第一上櫃案，竣邦-KY於今年7月3日遞出上櫃申請，主要從事機能布之設計開發及銷售，董事長為高振芳，推薦證券商為台新證券及中國信託證券，申請時資本額約2.45億元。