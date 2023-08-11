竣邦-KY去年全年營收11.64億元，歸屬於母公司業主之稅後純益為5,643.7萬元，每股稅後純益（EPS）2.28元；今年第一季營收則為2.93億元，歸屬於母公司業主之稅後純益640.9萬元、EPS 0.26元。

柯文哲29日將開唱 民進黨議員質疑「假演唱會真募款」
櫃買中心10日通過進能服上櫃案
美喆二KY 7／26發行
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