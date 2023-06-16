台達電表示，TB&C營運總部位於德國，為車用高壓混合式零組件領導企業，在混合式機構零組件領域具備產業領先的設計及製造能力，應用領域包括車用、醫療及工業，客戶涵蓋全球知名車廠與一級（Tier 1）供應商。

台達電指出，此次收購後，結合台達電零組件事業群在電動車用電子零組件的技術實力與產品線，將能強化電動車電池管理系統的布局，未來亦能整合雙方研發及製造資源，加速台達電在電動車領域的整體發展。

台達電執行長鄭平表示，電動車是全球產業的大趨勢，也是台達電未來五年雙位數成長目標的動能之一。

他說，台達電已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品。

他表示，TB&C在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗，與台達電長期積累的電力電子核心技術相輔相成，相信在TB&C加入後，將能協助台達進一步整合相關的車用零組件，拓展電動車產品組合，使整體布局更加全面。