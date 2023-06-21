根據彭博社統計，蘋果的台灣組裝業者像是鴻海等，以及零組件製造商，例如台積電等，所有5月營收加總起來，一共是新台幣9,441億美元，約305億美元，比去年同期下滑7.8%，更較4月減幅2.1%還要多。

在6月發布外界引頸期盼已久的Vision Pro以及升級版Mac之前，蘋果經歷了難熬的2023年首季，因為硬體銷售量不是下滑，不然就是賣不動。iPhone營收小幅增加，對市場來說實為一個正面的驚喜，因為原估iPhone營收可能會大減。

蘋果旗下Mac業務，受到個人電腦需求大規模趨緩的嚴重打擊，上季大減31%。主要個人電腦製造商聯想以及華碩，最近幾周曾表示，預估需求恐怕要到明年才會真正恢復成長。

在智慧手機產業內，蘋果的韌性相對佳。因為蘋果的同業清庫存的狀況不是很理想，出貨量有的甚至還大減兩位數。同時，上游供貨廠商像是又稱富士康的鴻海以及台積電等，生意也慘遭波及。

日前，總部位於台灣新竹的台積電表示，正在進行庫存調整，但部分市場中已見復甦。同時，台積電也重申2023上半年營收，若營業收入按照美元來計算的話，可能會減少10%左右。