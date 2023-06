國際權威性財經媒體《Institutional Investor機構投資人》今(21)日公布「2023年度亞洲最佳管理團隊」評選結果,台灣大哥大再創佳績,於全亞洲區(不含日本)電信業總評比中,榮獲總排名第一,更是台灣唯一上榜的電信業者,共有6項指標摘冠,其中總經理林之晨拿下年度最大個人獎項「最佳執行長」(The Best CEO)第一名,超越去年的亞洲其他區域(不含日本、中國)最佳執行長,今年更直接拿下全亞洲最佳CEO,獨得第一。財務長張家麒則拿下「最佳財務長」(The Best CFO)第一名殊榮。其他重要指標包含「最佳投資人關係」、「最佳投資人團隊」、「最佳ESG」,以及今年首度納入的「最佳董事會」亦皆拿下第一名佳績。另外,台灣大亦在「次榜單-亞洲其他區域」(不含日本、中國)評比中,榮獲7項指標全數第一名的肯定,不僅再度榮登電信業「最受尊崇企業」(Most Honored Company)之列,更首次獲得「全明星」(All-Star)地位,成為電信業唯一、台灣唯二得到此殊榮的業者。總經理林之晨也蟬聯亞洲其他區域「最佳執行長」第一名。

台灣大哥大總經理林之晨獲選全亞洲區(不含日本,含中國)「最佳執行長」第一名。(圖∕台灣大哥大 提供)

《機構投資人》雜誌年度最大個人獎項 總經理林之晨亞洲最佳CEO

台灣大哥大總經理林之晨表示,非常榮幸獲得《Institutional Investor機構投資人》的肯定,台灣大能獲選為全亞洲地區(不含日本,含中國)電信業第一名的佳績,是全體同仁共同努力的成績。我們持續以超 5G 的長線 (Grit)、天賦 (Gifts)、集團綜效 (Group) 等思維,從客戶的問題與需求出發,設計出如好速成双、mo幣多、Disney+綁約等受到用戶歡迎的獨門方案,讓智慧型手機月租用戶ARPU連續24個月成長,退租率也來到公司成立以來的新低,持續建構永續成長的根基。未來,台灣大將持續發展為全方位科技電信航母,兼顧股東利益與客戶滿意度的同時,攜手利害關係人一起實踐美好願景。

林之晨也透過《Institutional Investor機構投資人》的專訪,進一步分享自己的領導心得,並指出長線規劃以及訂立具體發展策略的重要性,不僅可以讓團隊更清楚自己要努力的方向,內部運作也將更有效率,團結的氛圍及士氣也會隨之提升。專訪中,林之晨也透露對區塊鏈將如何徹底翻轉人類存取與交換價值應用發展的期待。

台灣大再創佳績 摘下全亞洲電信業總榜冠軍

第13屆、素有「外資圈奧斯卡」美譽的《機構投資人》雜誌,其「亞洲最佳管理團隊」評選被公認為全球投資的風向球,今年共有逾6,474位基金經理人、券商分析師參與調查,評核18項產業,共計1,608家上市公司及2,504位專業經理人。「亞洲最佳管理團隊」評選共有兩大榜單,包含一個總榜單-全亞洲區(不含日本,含中國),三個次榜單-亞洲其他區域(不含日本,不含中國)、中小型市值企業、中國區。台灣大哥大今年再創佳績,於眾多海外大型企業競爭之中,脫穎而出,在總榜單-全亞洲區(不含日本,含中國)、次榜單-亞洲其他區域(不含日本,不含中國),雙雙摘下電信業總排名第一。(註:由於市值較大、經營地區關係,台灣大不列入另兩個次榜單排名)。

台灣電信唯一 台灣大哥大摘冠 獲選為「最受尊崇企業」

今年台灣大哥大在全亞洲區(不含日本,含中國)電信業總評比中,有6項指標摘冠,榮獲總排名第一的亮眼成績,亦獲選為「最受尊崇企業」,更是唯一入榜的台灣電信業者,其他二到五名分別為中國區的四間電信公司。總經理林之晨、財務長張家麒分別獲得「最佳執行長」第一名、「最佳財務長」第一名。其他重要指標包含「最佳投資人關係」、「最佳投資人團隊」、「最佳ESG」,以及今年首度納入的「最佳董事會」亦皆拿下第一名佳績。

台灣大7項指標全壘打拿到第一名 獲得「全明星」(All-Star)地位

不僅如此,台灣大在亞洲其他區域(不含日本,不含中國)次榜單評比中,7項指標全壘打拿到第一名,包含「最佳執行長」,「最佳財務長」連兩年蟬聯第一;「最佳投資人關係」、「最佳投資人團隊」、「最佳ESG」、「最佳董事會」全數拿到第一名的肯定,「最佳投資人關係人員」更是由台灣大財務、經營分析暨投資法人關係副總經理朱顯宜、經營分析處兼IR處長呂曉雯、IR副理袁婷婷包辦前三名。台灣大不僅再度榮登電信業「最受尊崇企業」(Most Honored Company)之列,更首次獲得「全明星」(All-Star)地位,成為電信業唯一、台灣唯二得到此殊榮的業者,成果斐然。

台灣大多年來將永續治理視為公司營運最高指導原則,今年亦連續九年入選證交所公司治理評鑑前5%,不僅獨立董事席次占比過半創電信業先例,更率同業之先將「永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會,全方位擴大永續治理的高度與廣度。同時,做為全台首家加入RE100的電信業者,台灣大率先承諾2040年全公司達到100%使用再生能源,同時向科學基礎減碳目標倡議組織(Science-Based Targets initiative, SBTi)提交2050年淨零排放的承諾 (Net-Zero Commitment),今年也將擴大對於生物多樣性的關注,期望繼續發揮火車頭的影響力,一起為地球的生存努力。

專訪全文:Here’s How Asia’s Top CEOs Think About Leadership During Challenging Markets

https://www.institutionalinvestor.com/article/b8z7qm0bxrn7f7/Here-s-How-Asia-s-Top-CEOs-Think-About-Leadership-During-Challenging-Markets