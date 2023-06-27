對許多電動車來說，事故發生之後，即使輕微損傷的電池組，目前仍未有修復或評估電池的方法，迫使保險公司將很新的電動車報廢，並導致保費提高。

Metis的Cell Guard感測器，除了能偵測到熱失控之外(熱失控會導致電動車起火，溫度上升)，還配備有加速計(accelerometer)，能夠在汽車熄火的情況下檢測撞擊的持續時間和嚴重程度。

感測器還可以檢查排氣狀況，如果電池損壞導致氣體洩漏，就會引起爆炸。

執行長Joe Holdsworth說，該公司正與160家汽車製造商和電池商進行合作，測試該公司的感測器。此外一家保險商正利用它進行碰撞測試，以更好的瞭解碰撞對電池的影響。

根據配置在電動車中的感測器，第三方應該能夠獲得感測器的資料，以瞭解電池損壞的程度，這樣保險公司就可以在事故發生後，瞭解電動車電池健康狀況。

執行長還說，這款感測器有助於解決人們對二手電動車的電池疑慮。電池狀況不佳，此一未知的風險，是阻礙二手電動車成長的最大因素。