據統計，台股市值最高寶座仍由權值王台積電穩坐，總市值達15.32兆元，鴻海、聯發科市值各為1.54兆元與1.22兆元，這三家公司為台股兆元市值領先集團成員。中華電、台達電的市值分別是9,735億元與9,610億元，離兆元最近；外資圈人士指出，因中華電股價波動相對較低，短時間來看，站在浪頭上的台達電挑戰兆元市值機會最高，以台達電股本259.8億元估算，若台達電股價達到385元，市值就將問鼎兆元。

值得留意的是，現階段以匯豐、凱基投顧賦予台達電的推測合理股價較為激情，另包括：摩根士丹利、高盛、中信投顧等都對台達電後市持樂觀想法；隨台達電股價扶搖直上，呼應樂觀派上調財務預期觀點正確，接下來會不會有更多研究機構調升目標價，甚至超越匯豐的420元，也是市場焦點之一。

凱基投顧科技產業分析師梁姿嫺指出，台達電多項產品應用於AI伺服器與資料中心，雖然量化AI伺服器營收比重有其難度，但台達電經營管理階層認為，全球部署AI伺服器將推升相關產品單位售價與需求。

匯豐證券台灣區研究部主管陳建名指出，台達電出貨給伺服器的三大類零組件有電源供應器、散熱模組與風扇，於一般伺服器中，其物料清單（BOM）成本為每台占400美元，但人工智慧（AI）伺服器對電力與散熱需求更高，BOM成本將變成13倍、每台高達5,000美元。