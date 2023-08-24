今天行政院會由主計總處針對2024年度中央政府總預算的編列情形提出報告。2024中央政府對地方政府財源的挹注將超過9千億，比今年增加11％，民進黨表示，展現蔡政府不分黨派對於地方的協助。總統參選人賴清德提出的私立大專學生學雜費補助政策也於本次納入總預算，將會落實執政黨對於教育平權的重視。

民進黨表示，蔡英文政府執政七年以來，嚴守財政紀律，國家稅收成長來自於經濟成長，與接手馬政府2016那一年相較，社會福利、公共建設、科技發展計畫、少子女化計畫及長照預算及國防預算等各項政務支出都增加，卻還能實質幫人民減稅增福利，減輕人民負擔，實為最會持家的政府。

關於歲入部分，民進黨說，台灣總體經濟情況是東亞國家最佳，近三年平均GDP成長是四小龍國家之首。外匯存底自2016年至今，增加1323億美元達到5665億美元，平均每月出口值，最高增加167億美元。同時，股市交易熱絡，展現民眾對經濟前景的信賴與信心。

民進黨說，台灣企業營收獲利成長。政府有更多資源投入歲出，所以歲入預算數增加1296億，提高5％；當中稅課收入預算數2.29兆，預算數增加1041億，提高4.7％。營業盈餘及事業收入、財產收入總額將提升，歲入預算數總計增加3179億。

民進黨強調，政府投資在照顧每一個有需求的人，明年社會福利支出7927億元，增加788億，佔比27.5％最高，主要提針對勞保基金撥補及健保、勞工及眷屬加保，以及長照經費及據點共增加309億元。明年教育文化支出5612億，增加749億，總佔比19.5％次之。主要是針對學雜費減免219億元，科學研究計畫91億元，少子女化對策69億元等。

民進黨表示，民進黨執政七年以來，不僅大幅改善經濟體質，創造受國際肯定的經濟實力與競爭力，更對於民眾的許諾與承諾，展現在編列預算與政策執行上。與2016年相較，其中社福支出增加3311億元（＋72％）、公共建設預算增加2523億元（＋75％）、科技發展計畫預算增加518億元（＋51％）；另少子女化計畫及長照預算則分別增加1007億元（＋519％）及820億元（＋1522％），明年國防部主管預算及特別預算將首度超過6千億。

民進黨說，但以上統計顯示，民進黨執政並未因國防預算成長而排擠其他重大政事支出，民進黨執政是把台灣這個家顧的更好，每位家人受到更多照顧，面對中國大陸的威脅，為家門換新鎖，裝上防盜系統，保護自己的家園財產，絕非對中挑釁。

民進黨強調，蔡英文政府執政七年以來，從編列預算、政策擬定到執行，都是信守執政的承諾，每個需要照顧的人，投資栽培下一代，創造世代共榮。