根據聯準會最新會議紀錄，為了打壓通膨，聯準會暗示不排除繼續升息。之後，美國公債殖利率便聞聲而上揚。因為美國利率預期會愈來愈高，美元理當繼續走強，加上中國大陸經濟成長又不見有起色，日圓在過去一個月就貶值5%左右。

荷蘭第二大銀行業者Rabobank指出，日本財務大臣鈴木俊一於15日曾表示，正以急迫感的方式高度關注日圓走向。不過，匯市交易員以及日本政府官員，應該認為日圓短期波動過大，會比要貶到什麼價位甚為重要。若日圓近期急貶，日本財政部可能會在150大關前行動。

加拿大五大銀行之一的CIBC認為，就目前大環境來看，還有中國大陸奮力想要拉抬經濟，日圓匯價或將貶至147與148之間。其實，進場干預是一種風險，影響也是短暫的，只有政策改變才能持久，像是不要再控制公債殖利率。

英國渣打銀行表示，跟人民幣一樣，日元也陷入疲弱的流沙中，美國公債殖利率上揚是主要原因。日本央行行長上個月在政策利率會議後指出，外匯波動大小也是日本央行決定調整貨幣政策的一個因素。

到底日本政府何時阻貶，以及會不會出手，外界現在是眾說紛紜。不過，從選擇權市場來看，日本真的要進場的可能性不大。由一周匯率選擇權隱含波動率來看，美元兌換日圓小幅走高，但還是停留在今年的低檔區。

匯銀人士認為，就算日本財政部下令日本央行藉由貨幣買賣來干預匯市，也無法保證日圓就此止貶。德意志銀行也說，7月期間，美元可謂所向無敵，因為兌換幾乎所有貨幣都升值，日圓沒顯得特別弱，故日本政府也就不急著出手相助。

彭博社表示，日圓在去年9月初次被干預後，一開始有反彈但後來又走貶，甚至一度貶至151.95。因此，日本政府一個月後又進行第二干預，這些干涉動作共花掉9兆日圓左右，若按目前匯價來算，約是620億美元。