萬物皆漲價，其中又以吃的和喝的最為明顯。就有網友貼出自己的要價140元的三寶飯便當，直呼無法接受，抱怨賣那麼貴都沒人可以管。未料許多鄉民看到便當內容後，反而表示原PO根本賺到。
原PO在PTT八卦版發文表示，自己午餐去買了一個三寶飯便當，他打開便當盒後，認為被收140元很沒道理，氣得握緊拳頭，大罵「這樣要140元？現在是都沒在管嗎」。
透過照片可以看到，便當中有4塊燒鴨肉、整隻雞腿與3塊叉燒，配菜則有筍絲、高麗菜與麻婆豆腐，白飯也淋上了滷汁，但原PO似乎認為不合理，還特意在便當旁邊擺了一個握拳手勢。
鄉民看到後一面倒不認同原PO，認為有整隻的腿已經很賺了：「肉量給這麼多，140很合理吧」、「三寶配到雞腿~140很佛了」、「覺得合理，可以嫌的就是顏色難看，至少給個綠色的蔬菜」、「鴨肉現在很貴了」、「140稍微小貴一點，但能接受」、「配菜能檢討，但主菜很合理」、「整隻腿賺到了啦」、「主菜算90，白飯20配菜30，剛剛好」。
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