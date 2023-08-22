台北地檢署

前上櫃公司「圓方創新」前董事長徐翊銘與妻子李姵儀涉嫌於2014年間非常規交易，偽造不實請款單據，挪用公司上億元償還私人債務；台北地檢署22日依《證券交易法》非常規交易、財報不實等罪起訴徐翊久夫婦2人起訴，建請法院沒收不法所得1.55億元。

檢調接獲公司內部人檢舉，指原名普揚聯合科技的圓方創新，2014年進行位在新竹縣竹東鎮上館段土地的交易案，徐男在分期付款期間，涉嫌以不實的請款單，讓公司支付額外款項，且相關款項沒用於支付土地交易，被徐男挪用償債，公司損失上億元。

檢調獲報，國際知名精品旅館管理集團GHM集團，曾於2014年間與圓方創新簽約，計畫投資70億元，合作開發新竹縣竹東鎮的「神去村」，想打造成北台灣規模最大的國際飯店品牌度假村，期間圓方創新進行土地交易，卻涉及在分期付款時涉及不實請款。

北檢今年6月指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索、約談徐男夫婦到案。檢察官訊後，認為徐男涉嫌重大，有串滅證之虞，一度聲押禁見徐男、另擔任董事的徐妻李姵儀50萬元交保。

徐男曾與前台南市議長李全教發生投資糾紛，李的元裾公司與徐男2010年合資成立子公司神去村、孫公司神去山，以打造新竹神去村度假中心為目標。但李指控徐以減資、增資、擅自轉賣等方式，奪走元裾持有的神去山股權，導致元裾損失，台北地檢署2015年曾依背信罪起訴徐男6人。徐一審獲判無罪，案件上訴二審審理中。圓方創新已於2017年下櫃。