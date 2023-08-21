人民幣在岸價21日官價收報7.3139元，較上個交易日（18日）收盤價7.2896元下跌243個基本點，跌幅0.33％。人行進場護盤後，在岸價21日晚間也快速拉升，截至晚間9點30分，在岸價報7.2795元，已較當日收盤官價跳漲344個基本點。

人民幣兌美元中間價21日報7.1987元，較上日上漲19個基本點，漲幅0.03％。