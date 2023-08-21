人民幣在岸價21日官價收報7.3139元，較上個交易日（18日）收盤價7.2896元下跌243個基本點，跌幅0.33％。人行進場護盤後，在岸價21日晚間也快速拉升，截至晚間9點30分，在岸價報7.2795元，已較當日收盤官價跳漲344個基本點。
人民幣兌美元中間價21日報7.1987元，較上日上漲19個基本點，漲幅0.03％。
人民幣匯價21日再度急挫。人民幣兌美元在岸價、離岸價盤中分別跌破7.31元和7.33元價位。中國人民銀行在21日晚間9點夜盤交易時段，再度進場護盤，將離岸價直接拉升到7.2861元附近，當日上下震盪逾500個基本點。
人民幣在岸價21日官價收報7.3139元，較上個交易日（18日）收盤價7.2896元下跌243個基本點，跌幅0.33％。人行進場護盤後，在岸價21日晚間也快速拉升，截至晚間9點30分，在岸價報7.2795元，已較當日收盤官價跳漲344個基本點。
人民幣兌美元中間價21日報7.1987元，較上日上漲19個基本點，漲幅0.03％。
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