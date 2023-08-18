基隆昨（17）日晚間19時許，吳姓及黃姓2名男子在搭乘客運時，因為調整位置角度的問題，從台北吵到基隆，下車後2人仍持續爭吵，驚動派出所員警到場調解才平息糾紛。（圖／警方提供）

基隆昨（17）日晚間19時許，吳姓及黃姓2名男子在搭乘客運時，因為調整位置角度的問題，從台北吵到基隆，下車後2人仍持續爭吵，驚動派出所員警到場調解才平息糾紛。

警方表示， 17日晚間19時許，一輛從台北開往基隆的客運上，吳姓乘客與黃姓乘客因調整椅背問題而產生口角，雙方到站下車後仍持續爭執不休，轄區忠二路派出所獲報後則立即派員到場處理，警方將其隔開個別安撫情緒，排除糾紛，兩方皆表示互不追究，迅速恢復現場秩序。

警方呼籲，民眾遇事端應理性溝通，切勿因一時情緒，言語或暴力相向而衍生嚴重後果。