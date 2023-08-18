郭靜18日受邀出席電玩活動。她時隔14年再度演唱該款遊款的歌曲，更牽著14年前MV中的男主角雪吉拉，深情演唱2009年《在樹上唱歌》專輯中的情歌〈簡單〉，掀起滿滿回憶殺。

她也感性表示：「有陷入回憶裡，然後又把這個回憶帶到當年拍廣告，那時候我才剛出道幾年，是個非常青澀的時期。」下周二正逢七夕情人節，單身7年的她，坦言，現在努力打拼演藝事業、副業，家人也很開明沒有催婚，「繼續衝刺事業，演藝圈可以走到什麼時候都說不定，持續有工作就會好好把握。」

她明天將舉辦演唱會，近期正忙籌備演出內容，壓力頗大更導致失眠狀況，透露，開唱前4天正開始忌口飲食、運動維持好身材，幽默說：「我絕食抗議，每天吃很少，早餐只吃香蕉，傍晚吃2顆蛋，還要去跑步，有時候肚子很餓就吃一顆蛋。」

她除了在台灣開唱，接下來將赴大陸各城市舉辦演唱會，計畫一路唱到11月，行程滿檔，現在特別珍惜空檔時刻，讓身體多多休息，直言，「最近喉嚨狀態有點不太好，可能是因為太密集演唱會，之後差不多會休息一個禮拜，就要再去大陸了。」