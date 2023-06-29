高雄壽山動物園今年暑假安排精彩活動與體驗。（柯宗緯翻攝）

迎接暑假旅遊旺季，高雄壽山動物園釋出利多，今年暑假除安排精彩活動與體驗外，更加碼全國12歲以下兒童免費入園，暑假期間每周六、日延長開園至下午6時30分，而入園除三大網路系統可訂票，7月起也全面開放現場購票。

觀光局長高閔琳指出，壽山動物園今年暑假與行政院農業委員會林務局屏東林區管理處合辦「魔法保安林尋寶記」特展，從7月22日至8月31日於入口處附近的解說教育中心展出，展期間周六日並規畫特色攤位與大小朋友互動以及送出豐富好禮。

7月1日至16日每逢六日推出親子互動DIY體驗，每次限額1000組，共6場次；7月2日起至7月底每周、六日下午3時在親水廣場也有保育小劇場共9場次，內容豐富不可錯過。

觀光局補充，近日舉辦「十大動物明星票選活動」，由園方推薦30組動物候選人，邀請曾來過動物園且對動物觀察入微的插畫家「罐頭不加水」繪製擬真版參選動物畫像，進行兩階段選拔。

觀光局說明，第1階段為線上海選，預計7月22日起跑，前20組票數較高的動物將進入第2階段實體決選，歡迎民眾到動物園臉書粉專指定貼文下方為心愛的動物按讚表達支持。

而進入實體決選的動物們，預計8月5日起由每位入園的遊客再進行第2階段投票，8月底選出十大動物明星，另正確預測最終十大動物明星者，還有機會獲得神祕禮物。