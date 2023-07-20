番路鄉是全台柿子最大產地，路跑活動主視覺也加入柿子寶寶元素。（呂妍庭攝）

嘉義縣番路鄉首度舉辦路跑活動，今宣布「2023番路嘉有喜柿珍惜水資源路跑」將在10月7日登場。（呂妍庭攝）

嘉義縣番路鄉首度舉辦路跑活動，今宣布「2023番路嘉有喜柿珍惜水資源路跑」將在10月7日登場。（呂妍庭攝）

欲透過運動賽事發展地方觀光，嘉義縣番路鄉首度舉辦路跑活動，選在柿子豐收的10月辦路跑，不但紀念商品、跑衣以可愛柿子為主角，完賽禮就是鮮甜好柿，消息釋出已有300多人報名，主辦單位也藉機推出1日遊、2日遊遊程，番路鄉長蕭博勝強調，路線規畫能讓跑者認識番路鄉，也讓各界認識在地農特產，歡迎各地民眾一起來探索番路鄉。

番路鄉是全台柿子最大產地，2023番路嘉有喜柿珍惜水資源路跑活動，配合番路鄉柿子節，訂於10月7日熱鬧開跑，蕭博勝說，路跑活動在番路鄉境內進行，分5公里健康組和13.5公里路跑組，沿途行經壯麗山巒、清澈溪流、田園風光，有好山、好水、好景致，除讓大家認識番路，也藉機向跑者宣導水資源的重要性，一同珍惜和愛護水資源。

番路鄉公所指出，路跑物資以象徵土地與豐收的草綠色及鮮黃色為主視覺，推出紀念跑衣、休閒運動腰包、速乾浴巾以及紀念獎牌等，主要以在地農特產－柿子為發想，設計出可愛「柿子寶寶」作為紀念商品主角。

今記者會包括番路鄉農會總幹事趙幸芳、行政院顧問陳冠廷等多位村長到場，除藉跑路行銷農特產，公所也推1日遊、2日遊行程，蕭博勝說，番路鄉附近有許多特色美食、充滿原住民風情的旅遊景點，尤耳進入初秋，路旁青鬱的柿子樹和綴滿枝頭的柿子就是最美風景，沿著台18線還有充滿粉紅泡泡的牛埔仔愛情大草原、鄒族逐鹿文創園區、欣欣水泥園區和地標天長地久橋等知名景點，值得造訪。