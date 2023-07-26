嘉義縣宣布了！杜蘇芮颱風來襲 明天照常上班上課 20:092023/07/26 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣災害應變中心傍晚6點已時提升為一級開設，各單位進駐中心隨時應變。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣政府宣布明天（27日）照常上班、上課。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣政府表示，依據中央氣象局預報，明日（27日）嘉義縣風力部分，平均風力3至4級、陣風5至6級；雨量部分，山區約80至150毫米，平地低於80毫米，均未達到停班停課標準，明日照常上班、照常上課。 大雨狂炸卻沒放假！台東、屏東縣長臉書被灌爆 杜蘇芮可能在「這裡登陸」氣象局曝最接近時間 備戰杜蘇芮！ 金門災害應變中心一級開設 恐有10級以上強陣風 #杜蘇芮 #颱風 #嘉義縣 #停班停課 #颱風假 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴防「杜蘇芮」登陸 大陸提升防汛防颱應急回應至三級 18:102023/07/26 兩岸 杜蘇芮恐強襲金門 明海空交通全停、金門大橋封橋時間曝 18:262023/07/26 生活 杜蘇芮暴風圈觸陸！2地入夜劇烈降雨 北台灣現超強陣風 16:152023/07/26 生活 中颱杜蘇芮暴風圈預計午後襲台 玉山438山友全下撤 14:532023/07/26 生活 明天要不要停班課？ 嘉義縣宣布時間點曝光 18:282023/07/26 生活 杜蘇芮挾強風豪雨襲台 清境、日月潭退房率最高達7成 19:252023/07/26 生活 杜蘇芮颱風狂炸雨 曾文水庫乾瞪眼？ 專家吐1句網哀號 19:192023/07/26 生活 屏東宣布放颱風假 網友嗨讚周春米：今世看過最瀟灑的女人 19:322023/07/26 政治 不斷更新》未達颱風假標準 北北基桃等12縣市明天正常上班上課 13:002023/07/26 生活 杜蘇芮颱風來襲 雲林蚵農搶收牡蠣入袋為安 15:162023/07/26 生活 颱風假改為北北基桃共識決 侯友宜：4縣市本就是共同生活圈 10:182023/07/26 生活 杜蘇芮颱風來襲 台南愈晚風雨愈明顯 放假與否晚間宣布 12:132023/07/26 生活 台中明天放不放颱風假？盧秀燕：不樂觀 12:162023/07/26 生活 杜蘇芮「核心半殘」龜速移動 北轉登陸機率曝 網愣：真的見鬼 19:492023/07/26 生活 最新風雨預測曝！花東達颱風假標準 3縣市山區也達標 13:432023/07/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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