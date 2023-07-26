嘉義縣政府宣布明天（27日）照常上班、上課。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府表示，依據中央氣象局預報，明日（27日）嘉義縣風力部分，平均風力3至4級、陣風5至6級；雨量部分，山區約80至150毫米，平地低於80毫米，均未達到停班停課標準，明日照常上班、照常上課。