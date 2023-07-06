日本靜岡市清水區一處國道（類似台灣的省道）高架道路工程現場，今天凌晨發生重達140噸的鋼骨掉落、波及8名作業人員的工安意外，造成2人不幸死亡、6人受到輕重傷。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、朝日新聞及靜岡放送（SBS）報導，兩名死者皆為50多歲男性。日本政府國土交通省中部地方整備局靜岡國道辦公室表示，掉落的鋼骨長度約65公尺、寬度約3公尺、重量約140噸。

警方表示，鋼骨從約9公尺高處掉落，波及負責夜間工程的8名作業人員。

今天凌晨約3時10分，有路人報警表示在靜岡市清水區尾羽地區國道1號線「靜清外環道」工程現場，聽到像是鋼骨掉落的巨響。

當地警消表示，被送醫的8人年齡從30多歲到70多歲不等，其中2人不幸死亡，另有2人重傷。事發當下現場約有30位作業人員。

國土交通省靜岡國道辦公室表示，意外現場正在進行外環道立體化工程。警方今天上午9時左右起已在現場採證，正調查事發原因。

在事發現場附近加油站工作的男性說，聽到巨響後才注意到鋼骨掉落，從他工作的地方可以看到大約有3輛消防車停在現場，這個地方最近才剛開始進行工程。

家住事發現場附近的30多歲女性說，聽到兩次巨響後感覺左搖右晃，「我還以為是地震」，結果不久後就聽到救護車跟警車的聲音，才明白原來是發生工安意外，「現在我對開車經過外環道感到害怕」。