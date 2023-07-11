女星米可白(趙亦瑄)為兒童台「葡萄姐姐」出身，漂亮臉蛋跟親切不做作的性格，深受大、小朋友的喜愛，後來轉戰綜藝和戲劇領域也頗受好評。常在社群平台分享熱舞影片的她，11日翻跳韓國女團NewJeans新歌《Super Shy》，身穿芥末綠背心的她，胸前出現不明紅腫，隨即引起粉絲熱議。

米可白11日上傳一段29秒熱舞片，可見她身穿細肩帶芥末綠背心以及白色褲子，搭配俏麗短髮加上迷人妝容非常漂亮，跟著《Super Shy》輕快旋律賣力熱舞，豐滿上圍與光滑細膩的肌膚一覽無遺，加上治癒人心的笑容，融化大批粉絲的心。

影片曝光後，超過一萬人點讚、湧入上百條留言，紛紛寫下：「臉書又滑到辣妹了，不好意思多看了幾眼」、「我的天哪～這個自信就是美麗動人」，也有許多人注意到胸口紅腫處，驚呼：「胸前種好大一個草莓喔」、「那個是吻痕嗎」、「草莓位置好像不太對」，對此，米可白解釋：「跳了50次才成功，流得滿身是汗引起熱過敏，皮膚才會起紅疹。」

米可白過去很在意維持身材曲線，不過隨著年紀越來越大，漸漸改變想法，坦言˙：「每一種身形，無論胖或瘦都有自己的美」，同時強調：「生活是自己過的，請學著多愛自己」，隨後大方公開身高164公分的她，體重有54.5公斤，體脂率也達29，雖然認為有點胖，卻不想節食，直呼：「不需要去羨慕別人，健康自信最重要。」態度相當正面。