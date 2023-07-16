許維恩與王家梁上月底喜迎女兒「忒忒」，幸福組成一家三口，升格當新手爸媽的兩人，不吝嗇分享育兒日常，不過有網友就發現，王家梁育兒照都不穿衣，許維恩還為此發文：「很多人問我為什麼大王都要裸身抱忒忒呢？」而她也大方解答了。

很多網友都好奇，為何王家梁都裸身抱忒忒，對此，許維恩在臉書解釋：「原因就是...大王曾經換尿布和洗屁屁的時候，被噴過黃金很多次，還有大王餵奶的時候、會溢奶或拍嗝的時候，忒忒會流出奶水，衣服會更換很多次，就毅然決然不穿～～」。

同時，王家梁也說，他是當爸爸才知道，不穿衣服才是合理的，「你能想像洗屁屁的時候，被噴一堆黃金在身上或是拍嗝的時候溢奶到身上，所以我現在只要帶忒忒去洗屁屁的時候，會先把上衣脫了。以防衣服一直換。」

小倆口發文吸引網友紛紛留言：「其實肌膚貼著是好事情」、「辛苦了！甜蜜的負擔」、「這樣更好啊！親膚讓寶寶更熟悉你們的味道更有安全感」，還有人歪樓說：「爸爸身材很棒，養眼」、「還好爸爸的身材有練過」、「爸爸也太帥了吧」。

其實，王家梁日前就因分享裸上身抱女兒照，還因此被誤會是PO許維恩的哺乳影片，他傻眼說：「這不是維恩的胸部」，趕緊解釋：「維恩明明就在背景收東西」，許維恩也直呼：「不是我的胸哦」。