41歲女星許維恩和男星王家梁結婚2年，今年1月總算造人成功，6月27日已順利誕下女兒「忒忒」，兩人升格成為新手爸媽，時常在社群平台分享育兒的日常，王家梁今（11）日曬出女兒影片，不料卻讓媽媽誤會以為傳了許維恩高清無碼餵奶影片，網友們得知真相後也笑翻。

王家梁今（11）日在社群平台曬出女兒忒忒的打嗝影片，俯拍視角可以看到渾圓曲線，且忒忒依靠的人裸著上半身，王家梁表示當下把影片傳進家庭群組，想把忒忒的可愛模樣分享給爸媽，沒想到媽媽問他「你怎麼會傳維恩親餵的影片？」王家梁連忙解釋「這不是維恩的胸部⋯是你兒子的」，透露媽媽把他的胸肌看成許維恩的，他無奈說「維恩明明就在背景收東西」。

影片曝光後，許維恩在底下留言：「婆婆～不是我的胸哦」，王家梁也表示許維恩是在影片背景中吃東西，女星晏柔中回「啊哈哈哈哈哈超像」，吳心緹也說「欸這個文案太好笑了」，網友們留言：「我看到也嚇一跳」、「第一眼看錯+1」、「你真的大的離譜耶」、「笑死，想說好大方」、「我也誤以爲是直播親餵！」、「嚇我一跳以為尺度這麼大」、「我以為只有我看錯」，也有網友注意到忒忒才出生幾天，但鼻子已經很挺了，眼睛又很大，完美繼承了父母的基因優點，未來一定也是個小美女。