60歲香港女星葉童早年演出《新白娘子傳奇》，女扮男裝飾演許仙擄獲不少觀眾的芳心，被封為「最美許仙」，和趙雅芝共同主演的電視劇至今仍被視為經典，且她在年輕時就榮獲2次香港金像獎，演技十分精湛。近年外貌卻被發現老了很多，總頂著滿頭白髮示人，對比同期女演員老態相當明顯，她近日透露保持原生態的原因，心態獲網友肯定。

近期葉童與梁家輝在電影《我愛你！》中扮演夫婦，兩人為此勤跑宣傳，根據《明報周刊》報導，葉童因白髮被批顯老，她大談心聲：「你以為做美女沒有壓力嗎？多年來我一直在努力，按照別人心目中的美女要求去做，迎合大家對我的看法，可是我已經不再年輕，不可能永遠當美女，某一天突然明白，每個人都是獨一無二的」，認為要展示真實的自己，雖然仍會擔心和緊張，但如果自己都不接受自己，那觀眾也不會喜歡和接受，這樣想之後心裡的包袱就消失了。

葉童（左）曾和趙雅芝主演《新白娘子傳奇》。（圖／中時資料照）

相較於同年齡仍有烏黑髮型的女星，葉童這樣自然變老的態度贏得不少網友好感：「媽呀，人家都60了，還不許有白頭髮嗎」、「我覺得很美」、「我就不明白了，什麼叫顯老？誰永遠 18 呀？正視自己的年齡真的是非常酷的一件事。做個酷酷的老太太有何不可？」、「都60歲了有白頭髮不是很正常嗎？」、「白髮很好看啊！有氣質」、「永遠愛她身上的鬆弛感」、「可我覺得好美，好優雅～」、「我覺得很帥」、「我60歲能有這狀態，應該做夢都會笑醒吧」。